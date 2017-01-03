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Американские СМИ обвинили Обаму в том, что он сознательно вредит Трампу
Политика

Американские СМИ обвинили Обаму в том, что он сознательно вредит Трампу

Сегодня 0:21
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Американские СМИ обвинили Обаму в том, что он сознательно вредит Трампу

Вашингтон, 3 января. Американский президент Барак Обама сознательно действует во вред своему преемнику Дональду Трампу – что, в свою очередь, вреди самим Соединенным Штатам. Об этом пишет издание The National Interest.

Комментируя введение антироссийских санкций в связи с так называемыми «хакерскими атаками», которые якобы были совершены российскими хакерами, авторы статьи отмечают неадекватность мер, принятых Обамой в ответ.

По их словам, до сих пор нет никаких доказательств того, что хакерские атаки повлияли на исход выборов в США или были совершены по заданию российских властей. В этом случае не было необходимость спешить с санкциями, а дождаться результатов расследования. Если же «российское вмешательство» действительно имело место, то высылка 35 дипломатов никаких не повредит России, отмечает издание, напомнив, что в свое время президент Рейган назвал подобные меры мелочными и незначительными.

 

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Антон Зарубин
#обама #трамп
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