FAN-TV Лента новостей
Сирия поблагодарила Россию за организацию переговоров в Астане
Весь мир

Сирия поблагодарила Россию за организацию переговоров в Астане

Сегодня 0:02
77

Сирия поблагодарила Россию за организацию переговоров в Астане

Дамаск, 3 января. Сирия заявила, что крайне признательна России за оказанную ею поддержку в войне против терроризма, а также за проведение мирных переговоров в Астане. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

Как отметил Муаллем, встреча по сирийскому урегулированию, которая пройдет в конце января 2017 года в Астане, стала возможной благодаря успехам сирийской армии и ее союзников в Алеппо. Он подчеркнул, что именно этот успех дал возможность приступить к поискам политического решения, благодаря которому можно будет обеспечить территориальное единство и суверенитет Сирии.

Он подчеркнул, что переговоры в Астане должны вестись без внешнего вмешательства и предварительных условий. Министр также обратил внимание на важность трехсторонней координации между Россией, Ираном и Сирией.

 

комментарии
Антон Зарубин
#сирия #астана
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: Обама попрощается с США, Трамп не верит в причастность России к кибератакам

Вчера 22:38
244

Сирия новости 2 января 2016 22.30: саперы РФ разминировали большую часть Алеппо, турецкие пограничники застрелили троих жителей Идлиба

Вчера 22:30
220

Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Вчера 21:53
172

Сирия новости 2 января 2016 19.30: курды освободили от ИГ часть Ракки, войска РФ установили КПП в Алеппо

Вчера 19:30
916

Покажи план: почему Киев не сможет вернуть Донбасс к 2018 году

Вчера 17:50
3466
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Нобелевская премия 1966 года могла достаться Ахматовой

1:05

Жертвами крушения вертолета в Венесуэле стали 16 человек

0:49

Скончался известный писатель Джон Берджер

0:49

Трамп опроверг слухи о том, что он не был уверен в своей победе

0:36

Американские СМИ обвинили Обаму в том, что он сознательно вредит Трампу

0:21

Сирия поблагодарила Россию за организацию переговоров в Астане

0:02

Россияне разгромили датчан на молодежном ЧМ по хоккею

23:48

Американец рассказал, как ему удалось выжить во время теракта в Стамбуле

23:42

Сирия: боевики обстреляли Дамаск, Алеппо, Хаму и Латакию

23:32

Названы самые популярные актеры 2016 года

23:13

Сирия: соглашение о перемирии подписали поселения в Латакии

23:13

Олланд признал, что операция по освобождению Мосула затянется до лета

23:03
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Нобелевская премия 1966 года могла достаться Ахматовой
Читать
Закрыть