Сирия поблагодарила Россию за организацию переговоров в Астане

Дамаск, 3 января. Сирия заявила, что крайне признательна России за оказанную ею поддержку в войне против терроризма, а также за проведение мирных переговоров в Астане. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

Как отметил Муаллем, встреча по сирийскому урегулированию, которая пройдет в конце января 2017 года в Астане, стала возможной благодаря успехам сирийской армии и ее союзников в Алеппо. Он подчеркнул, что именно этот успех дал возможность приступить к поискам политического решения, благодаря которому можно будет обеспечить территориальное единство и суверенитет Сирии.

Он подчеркнул, что переговоры в Астане должны вестись без внешнего вмешательства и предварительных условий. Министр также обратил внимание на важность трехсторонней координации между Россией, Ираном и Сирией.