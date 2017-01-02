Россияне разгромили датчан на молодежном ЧМ по хоккею

Торонто, 2 января. Российские хоккеисты одержали победу над сборной Дании со счетом 4:0 в четвертьфинале молодежного чемпионата мира, проходящего в Канаде.

Игра прошла на стадионе «Эйр Канада-центр» в Торонто. Матч судили Марк Лемелин из США и Мариан Рохач из Германии.

Голы российской сборной принесли Александр Полунин – на девятой минуте, Кирилл Капризов – на 20-й минуте и 56-й, а также Павел Карнаухов – на 48-й.

В целом россияне продемонстрировали уверенную и динамичную игру, уверенно чувствуя себя на льду во время всех трех периодов.

В полуфинале россияне встретятся с победителем матча США–Швейцария.