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Американец рассказал, как ему удалось выжить во время теракта в Стамбуле
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    Американец рассказал, как ему удалось выжить во время теракта в Стамбуле

    23:42  2 Января 2017
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    Американец рассказал, как ему удалось выжить во время теракта в Стамбуле

    Стамбул, 2 января. Гражданин США Джейк Раак смог выжить во время террористической атаки на ночной клуб в Стамбуле благодаря своему мобильному телефону. Об этом рассказал его брат Майкл.

    Как рассказал брат пострадавшего Майкл Раак, пуля попала в бедро и могла задеть важные сосуды. Однако она срикошетила от мобильного телефона и застряла в колене.

    По словам Джейка Раака, ему удалось выжить, потому что он притворился мертвым. Он рассказал, что террорист выстрелил в него.

    «Я просто позволил ему стрелять в меня. Нужно оставаться как можно более спокойным», — объяснил он.

    Напомним, что вооруженный автоматом террорист открыл стрельбу по посетителям ночного клуба Reina в Стамбуле. В результате стрельбы погибли 39 человек. Еще 69  человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламского государство»* (ИГ*, запрещена в России).

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #теракт в стамбуле
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