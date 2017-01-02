Американец рассказал, как ему удалось выжить во время теракта в Стамбуле

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Стамбул, 2 января. Гражданин США Джейк Раак смог выжить во время террористической атаки на ночной клуб в Стамбуле благодаря своему мобильному телефону. Об этом рассказал его брат Майкл.

Как рассказал брат пострадавшего Майкл Раак, пуля попала в бедро и могла задеть важные сосуды. Однако она срикошетила от мобильного телефона и застряла в колене.

По словам Джейка Раака, ему удалось выжить, потому что он притворился мертвым. Он рассказал, что террорист выстрелил в него.

«Я просто позволил ему стрелять в меня. Нужно оставаться как можно более спокойным», — объяснил он.

Напомним, что вооруженный автоматом террорист открыл стрельбу по посетителям ночного клуба Reina в Стамбуле. В результате стрельбы погибли 39 человек. Еще 69 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламского государство»* (ИГ*, запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.