Сирия: боевики обстреляли Дамаск, Алеппо, Хаму и Латакию

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Дамаск (Сирия), 2 января. За прошедшие сутки на территории Сирии режим перемирия нарушался 34 раза. Об этом сказано в информационном бюллетене, опубликованном Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Боевики нанесли удары по Дамаску (16), Латакии (7), Алеппо (6) и Хаме (5).

В Дамаске удары пришлись на Ард-эс-Сахию, Барзу, Джаубар, Джаур-эль-Башу, Хутейту-эль-Джараш, Хуаш-эль-Хайят, Хауш-эль-Фаддалию и Эль-Кукшию. В Латакии террористы нанесли удары по позициям армии правительства Сирии, в Хаме боевики атаковали Махарду, Суран, Каукаб, Хаму и Хаттаб. В Алеппо удары были нанесены по кварталам Ашрафия, Джамария Харб эль-Захра, Дахия аль Асад, Лерамон, «1070» и «3000».

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