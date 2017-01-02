Названы самые популярные актеры 2016 года

Вашингтон, 2 января. По итогам анализа данных сайта IMDb («Интернет-база кинофильмов»), эксперты смогли составить список самых популярных актеров прошлого года. Лидером рейтинга стала австралийская актриса Марго Робби.

Марго Робби стала самой популярной актрисой 2016 года. Она известна по таким фильмам, как «Волк с Уолл-стрит» и «Отряд самоубийц».

Номером два в рейтинге стала исполнительница роли Дейенерис Таргариен из сериала «Игра престолов» Эмиля Кларк.

Третье место заняла Милли Бобби Браун, снявшаяся в фильме «Очень странные дела».

Четвертое и пятое место досталось Тому Харди из «Безумного Макса: Дорога ярости» и Морены Баккарин, снявшейся в «Готеме» и «Дедпуле».

Кроме того, достаточно популярными были Алисия Вискандер, Дейзи Ридли и Галем Гадот. В Конце рейтинга оказали Хайли Беннет и Леонардо Ди Каприо.