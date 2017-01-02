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Сирия: соглашение о перемирии подписали поселения в Латакии
Весь мир

Сирия: соглашение о перемирии подписали поселения в Латакии

Сегодня 23:13
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Сирия: соглашение о перемирии подписали поселения в Латакии

Дамаск (Сирия), 2 января. За прошедшие сутки приверженность режиму прекращения огня подтвердили два населенных пункта в Сирии. Об этом сказано в информационном бюллетене, опубликованном Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

В течение суток соглашение о прекращении огня подписали два поселения в Латакии. В настоящее время режим тишины действует на территории 1086 населенных пунктов.

Продолжаются переговоры о присоединению к режиму прекращения огня в представителями незаконными вооруженных формирований, действующих на территории Дамаска, Хомса, Хамы, Алеппо и Эль-Кунейтры.

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Настасья Шеркунова
#сирия
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Сирия: боевики обстреляли Дамаск, Алеппо, Хаму и Латакию
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