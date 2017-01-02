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Олланд признал, что операция по освобождению Мосула затянется до лета
Политика

Олланд признал, что операция по освобождению Мосула затянется до лета

Сегодня 23:03
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Олланд признал, что операция по освобождению Мосула затянется до лета

Париж, 2 января. Силы коалиции освободят иракский Мосул к лету, заявил президент Франции Франсуа Олланд.

По его словам, операция по полному освобождению Мосула может быть завершена уже весной, однако более вероятным вариантом является срок до лета. Об этом руководитель Франции заявил во время выступления в городе Эрбиль, который является столицей Иракского Курдистана.

Операция по освобождению Мосула, который был захвачен боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), началась 17 октября. В наступлении принимают участие иракские вооруженные силы, подразделения местного ополчения, а также авиация стран-членов коалиции, возглавляемой США.  

 

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Антон Зарубин
#олланд #мосул
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