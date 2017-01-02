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Поминки по «хромой утке»: соцсети шутят о высылке дипломатов РФ из США    
Общество

Поминки по «хромой утке»: соцсети шутят о высылке дипломатов РФ из США    

Сегодня 22:49
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Поминки по «хромой утке»: соцсети шутят о высылке дипломатов РФ из США    

Москва, 2 января. Пользователи соцсетей отреагировали на решение российского президента Владимира Путина не предпринимать ответных мер на решение его американского коллеги Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов из США. Большинство пользователей сходятся в том, что российский лидер поступил крайне взвешенно и хладнокровно.

Напомним, что Путин после того, как США выслали 35 российских дипломатов, заявил, что не будет предпринимать ответных мер против администрации президента Обамы, чьи полномочия истекают 20 декабря. Более того, он пригласил на кремлевскую елку детей американских дипломатов.

Федеральное агентство новостей приводит некоторые комментарии пользователей Twitter, отреагировавших на решение Путина.

«На кремлевскую елку войдут дети дипломатов, а выйдут агенты Кремля», – шутит @rls_the_kraken.

«Главный хакер России взломал мозг действующей администрации США, пригласив детей американских дипломатов на елки в Кремль», – пишет @lady_Katz.

«МИД России о санкциях Белого дома: Власти США высылают 35 российских дипломатов, но мы работаем даже при -35», – пишет @dimsmirnov175.

«Вы испортили мне жизнь», - кричал уезжающим 35 дипломатам уходящий 44-й президент США», – пишет @adik_vatnyi.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил: «Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP».

Жест Путина оценил и избранный президент США Дональд Трамп, написавший в своем Twitter: «Отличный ход, Путин. Я всегда знал, что он очень умный».

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Антон Зарубин
#путин #обама
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