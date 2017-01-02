Евкуров через родственников предложил убийце журналиста явиться с повинной

Магас, 2 января. Руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что обратился к родственникам убийцы тележурналиста Амерхана Кокурхоева, попросив их повлиять на него и уговорить явиться с повинной.

По его словам, исполнитель убийства уже известен и сейчас находится в розыске. Глава Ингушетии предложил им убедить преступника явится с повинной. Как сообщает Евкуров, причиной убийства стала бытовая ссора, произошедшая полгода назад.

Напомним, что Кокурхоев скончался в сунженской центральной больнице после ножевого ранения грудной клетки. Сообщается, что нападение на журналиста произошло в селе Нестеровское. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по факту убийства. Главным подозреваемым в этом деле является 26-летний Ризван Котиев, который жил по соседству с убитым журналистом.