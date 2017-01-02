Новости США: Обама попрощается с США, Трамп не верит в причастность России к кибератакам

Новости США, 2 января. Прощальная речь Обамы назначена на 10 января. В США обнаружили следы русских хакеров в системе электроснабжения, однако Трамп не уверен в причастности к ним России.

Обама произнесет речь 10 января

На сайте Белого дома появилась официальное заявление действующего президента США Барака Обамы о том, когда он обратится к нации с прощальной речью. Выступление назначено на 10 января по возвращении из Чикаго, сообщает CNN. Он заявил, что лишь начал писать строчки своей благодарственной речи. Он благодарит всех за прекрасное восьмилетнее путешествие. А также пообещал высказать в ней свое видение развития страны в будущем.

«Я воспринимаю это как возможность поблагодарить всех вас за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нам нужно следовать далее», — приводит телеканал выдержки из заявления главы государства.



При этом Обама подчеркнул, что его выступление является традицией, которую установил Джордж Вашингтон более 220 лет назад. Обама официально передаст полномочия 45-му президенту США Дональду Трампу 20 января 2017 года.

Трамп не доверяет компьютерам

Избранный президентом США Дональд Трамп считает, что Россия может быть не причастна к хакерским атакам на США. Во время общения с журналистами перед новогодним празднованием во Флориде, он заявил, что «это мог быть кто-то другой, я также знаю такое, чего не знают другие, поэтому мы не можем быть уверены». Он добавил, что любой компьютер потенциально может стать объектом хакерской атаки.

«Это очень важно. Если у вас есть что-то серьезное, запишите это и передайте курьером в старый добрый способ. Ни один компьютер не является безопасным, и мне все равно, что говорят другие», — сказал Трамп.

Он также заявил, что надеется на хорошие отношения со многими странами, включая Россию и Китай. Напомним, что 29 декабря 2016 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против России за попытки вмешаться в выборы президента.

В США обнаружили следы русских хакеров в системе электроснабжения

Сотрудники службы безопасности одного из предприятий, которое предоставляет услуги электрификации в штате Вермонт, обнаружили вредоносное программное обеспечение в системе учреждения. Об этом сообщает The Washington Post.

«Компьютерный код, связанный с хакерской операцией россиян, которую в администрации Обамы окрестили как «Grizzly Steppe», был обнаружен в системе одного из учреждений штата Вермонт», — сообщает издание со ссылкой на американских официальных представителей.

Одна из местных компаний Burlington Electric обнародовала заявление, в котором говорится об обнаружении «вредоносного кода, который использовался в операции «Grizzly Steppe» в ноутбуке, не подключенном к сети Интернет». В компании подчеркнули, что приняли незамедлительные меры, чтобы изолировать ноутбук и оповестить федеральные власти.

Со ссылкой на местных чиновников издание сообщает, российские хакеры редко используют обнаруженный код для совершения атак на учреждения, но нынешний случай акцентирует внимание на уязвимости электросетей страны.

«И это вызывает опасения в правительстве США, что российские правительственные хакеры активно пытаются проникнуть в электросеть, чтобы осуществить потенциальные атаки», — говорится в сообщении.

Список кодов, которые американские спецслужбы считают признаками действия ангажированных нашей страной хакеров, был разослан руководителям главных коммунальных компаний США. РФ категорически опровергает причастность как к кибератакам, так и к попыткам воздействовать на финал выборов в США. В настоящее время неизвестно, с какой целью была осуществлена хакерская атака.