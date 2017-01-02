Российские ученые нагреют плазму свыше 10 миллионов градусов

Москва, 2 января. Уже в ближайшее время исследователи из Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) собираются завершить первый этап создания перспективного термоядерного реактора. Их главной задачей на данный момент – увеличить температуру устойчивого нагрева плазмы в три-четыре раза.

Как рассказывает замдиректора института Александр Иванов, российские ученые работают над новым проектом реактора на основе открытой ловушки. Исследователи планируют завершить оформление проекта и его технико-экономические основания к 2018 году.

По словам Иванов, сейчас ученым удалось достичь температуры в 10 миллионов градусов, что является рекордом. После приобретения систем СВЧ-нагрева, команда разработчиков намерена добиться увеличения как самого нагрева, так и его длительности.