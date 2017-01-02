Страшное ДТП произошло в Крыму, три человека погибли

Симферополь, 2 января. Серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Сакском районе Крыма, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в экстренных службах республики.

Уточняется, что авария произошла в населенном пункте Водопойное в Сакском районе Крыма. При столкновении двух легковых автомобилей три человека погибли и семь человек были госпитализированы в Сакскую районную больницу. По словам источника РИА Новости, состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Правоохранители и сотрудники экстренных служб в настоящий момент выясняют все обстоятельства трагедии.