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Полиция Германии арестовала пособника ИГ, готовившего теракт на Новый год
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Полиция Германии арестовала пособника ИГ, готовившего теракт на Новый год

Сегодня 21:48
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Полиция Германии арестовала пособника ИГ, готовившего теракт на Новый год

Берлин, 2 января. В Германии был арестован выходец из Сирии, которого подозревают в подготовке теракта с использованием заминированного грузовика. Местные власти подозревают его в том, что он собирался совершить теракт, аналогичный берлинскому.

В подготовке теракта подозревается 38-летний мигрант из Сирии, который уже два года проживает в Германии. По предварительным данным, он собирался получить от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) 180 тысяч евро на приобретение одного или нескольких  грузовиков и взрывчатки. Об этом сообщает прокурор Кристоф Ребманн.

Напомним, что 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине был устроен теракт – мужчина на грузовике протаранил толпу. Погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность взяли на себя террористы из ИГ.

 

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Антон Зарубин
#теракт #германия
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