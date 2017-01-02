Член коалиции по борьбе с ИГИЛ погиб в Ираке

Вашингтон, 2 января. Представитель международной коалиции, под предводительством США борющейся в Ираке с террористами ИГИЛ, погиб в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями. Об этом сообщает штаб коалиции.

Уточняется, что представитель коалиции ушел из жизни сегодня. При этом его смерть не была связана в боевыми действиями. В настоящее время проводится расследование по данному инциденту. Имя погибшего и обстоятельства его смерти будут оглашены в том случае, если будет получено решение от властей.

Напомним, что «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, арабск. ДАИШ) является террористической организацией, запрещенной в России решением Верховного суда.