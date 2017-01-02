Опубликованы фотографии террориста, атаковавшего ночной клуб в Стамбуле

Стамбул, 2 января. В турецких СМИ была опубликована фотография предполагаемого исполнителя теракта в ночном клубе Reina в центре Стамбула.

Как сообщается, полиция получила и уже изучила данные с камер видеонаблюдения в ночном клубе. По данным турецких СМИ, на них отчетливо видно лицо террориста. Сейчас расследование ведется департаментом по борьбе с организованной преступностью и терроризмом генеральной прокуратуры Стамбула.

Напомним, что террорист атаковал ночной клуб Reina в новогоднюю ночь. Нападавший, вооруженный автоматом, убил полицейского, охранявшего клуб, а затем открыл стрельбу в помещении заведения. Из 700 человек, находившихся внутри, погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Самому террористу удалось скрыться, сейчас в Турции продолжаются розскные мероприятия.