Музей УПА сожгли дотла во Львовской области в день рождения Бандеры

Львов, 2 января. Пожар уничтожил музей Украинской повстанческой армии (УПА) в поселке Басевцы Львовской области в ночь с 1 на 2 января. Предположительной причиной пожара считается поджог. Об этом сообщает местное издание «Захид».

Музей «Криивка подпольной типографии УПА» представлял собой большую землянку, стилизованную под схрон бандеровцев. Огонь уничтожил строение полностью.

Музей был открыт в сентябре 2014 года. Место для него было выбрано неслучайно — именно здесь в 1955 году состоялся бой между боевиками УПА и отрядом НКВД.

Отметим, что украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) признана экстремистской организацией решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014.



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