Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Подошел к концу богатый на сюрпризы и события 2016 год. Насколько плодотворным он был? Чем запомнился россиянам и какие события оставил в их памяти? Эти вопросы ФАН-ТВ в Петербурге решило задать знаковым персонам нашей страны.

«Мы – молодежная организация «Мир» – в начале 2016 года наконец-то получили статус общероссийской организации, – рассказала руководитель молодежной общественной организации «МИР» Кристина Федосеева. – Для нас это очень яркое событие, поскольку начинали мы с небольшой региональной организации Санкт-Петербурга, затем получили статус межрегиональной, а в начале 2016 года мы получили статус общероссийской организации. А это значит, что как можно больше регионов и новых ребят примут участие в нашей деятельности».

«Сделано очень много хороших дел, – сообщил вице-президент Федерации космонавтики РФ Олег Мухин. – Проведен ряд фестивалей для школьников и студентов по космической тематике. Самое важное, что этот год был для нас юбилейным (55-ая годовщина полета Юрия Гагарина), и поэтому, конечно, мы стремимся все праздники приурочить к этому событию».

Критик, писатель, историк кино Михаил Трофименков подвел самые важные итоги прошедшего 2016 года: «Мне кажется, что очень важная вещь – это вооруженное вмешательство РФ в Сирию, потому что нельзя было дальше бесстрастно наблюдать за тем, как в мире уничтожается одно государство за другим, и на место светских, вполне прогрессивным режимов приходит дикое поле, населенное бандитами. Поэтому, если светскому правительству Сирии удастся удержаться и остановить это распространяющееся безумие благодаря российской помощи, то это будет замечательно».

Хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов связывает главные итоги года с профессиональной деятельностью: «Был тяжелый год, за который нам удалось поставить заново спектакль «Медный всадник! в Мариинском театре. Это большое событие для меня лично и для жителей Петербурга, потому что такой спектакль о городе, о Петре по мотивам Александра Пушкина про наводнение 1824 года обязан быть в городе. Я думаю, что мы с достоинством и театральной честью вышли из сложной ситуации и восстановили его. Театр сделал всё возможное, а также труппа и руководство».

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Посол Чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге, известный российский спортивный телекомментатор Геннадий Орлов не столько подводит итоги, сколько обращается к пожеланиям на 2017 год: «Я сам жду от людей активности, и мне хочется, чтобы люди улыбались друг другу больше. Я только пожелать могу. Пока это в итоги не попадает, но пожелание одно: чтобы люди больше улыбались друг другу, в метро не были такие грустные и в жизни тоже! Все-таки праздник должен быть внутри нас! Мы же живем, а раз мы живем, почему мы должны быть скептиками и грустными? Я так и живу, оптимизм прежде всего!»

Ранее ФАН-ТВ публиковало эксклюзивное интервью Деда Мороза из Великого Устюга. Он также подвел итоги года, которые имеют отношение к жизни всей страны: «Руководитель агентства по туризму назвал Великий Устюг, мою родину, сказочной столицей России. В связи с этим он попросил меня (а этот как раз задел на будущие года и десятилетия) нести сказку в каждый дом. А это значит, что мы будем напоминать и больше рассказывать детям о добрых сказках и преданиях, а также о наших любимых русских народных сказках – которые, кстати, детки не всегда знают. Так вот, для меня будет важным, большим событием снова вспомнить – через мультики и через аудиоспектакли – эти предания и нести их в города детям».

Российская самбистка, шестикратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, четырехкратная чемпионка мира Марина Мохнаткина также поделилась собственными впечатлениями от прошедшего года с корреспондентом ФАН-ТВ: «В этом году я выиграла Чемпионат России, далее был Кубок мира, потом Чемпионат мира. Но и в перерывах между подготовками я выступала на Fight Nights уже дважды и выиграла их. В целом, все мои старты были удачными, и я на них выиграла. Хочу отметить, что в мире для меня значимо. Так как я занимаюсь нашим российским видом спорта – самбо (наш национальный вид спорта), мы подали заявку в МОК, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта, и для меня это очень важный момент, потому что я, наверное, сплю и вижу, что именно наш российский вид спорта будет олимпийским».

Еще одна знаменитая петербургская спортсменка ответила на вопрос ФАН-ТВ об итогах 2016 года. «Это был олимпийский год, поэтому из спортзала мы не выходили, – сказала Наталья Воробьева, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, олимпийская чемпионка 2012 года в категории до 72 кг, серебряный призер Игр XXXI Олимпиады в категории до 69 кг. – В этом году я стала чемпионкой России и забрала для сборной РФ серебряную медаль на Олимпийских играх. Это единственное, чем можно сегодня гордиться за прошедший год. В 2017 году хочется, наверное, пожелать, чтобы год начался удачно с первых выступлений, показать, что дух России ничем не сломить, и… только вперед!»

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