Сирия, 2 января. Российские саперы продолжают разминирование восточных районов Алеппо. Турецкие пограничники застрелили троих жителей в провинции Идлиб, пересечь сирийско-турецкую границу. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Представители Свободной сирийской армии (ССА) заявили, что боевики, укрепившиеся в городе Канакар, готовы подписать мирное соглашение с правительством Сирии. В обмен на эвакуацию власти страны требуют полного разоружения террористов и сдачи территории сирийской армии.

Провинция Латакия

ВКС РФ нанесли серию авиаударов по укреплениям исламистов, расположенным в окрестностях деревни Акбан Джабал аль-Акрад в провинции Латакия. В результате воздушной операции были уничтожены несколько радикалов.

Провинция Алеппо

Военные инженеры отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ продолжают работу по разминированию восточных районов сирийского города Алеппо. Российские саперы с 5 декабря разминировали 1072 гектара территории, более 400 километров дорог и свыше 2 тысяч зданий, сообщает Минобороны России.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) отразила атаку боевиков-оппозиционеров на свои позиции в окрестностях деревни Умм Шарша. В результате боестолкновений были уничтожены несколько единиц военной техники террористов «Джабхат Фатах аш-Шам»***, также ликвидированы несколько радикалов.

Провинция Дейр эз-Зор

В районе Аль-Богели на северо-западе города Дейр эз-Зор идут ожесточенные бои между правительственными войсками и террористами ИГ*. Информация о результатах столкновения пока уточняется.

Провинция Даръа

Боевики-оппозиционеры обстреляли из артиллерии и танков город Айн Такар, который в данный момент находится под контролем группировки «Сухада аль-Ярмук», союзной «Исламскому государству». Данные о жертвах среди мирного населения пока не поступали.

Провинция Идлиб

Турецкие пограничники открыли огонь по мирным жителям, которые пытались покинуть зону боевых действий и пересечь сирийско-турецкую границу. В ходе обстрела погибли трое мирных жителей.

Провинция Ракка

Сирийские демократические силы SDF развернули наступление на позиции террористов ИГ в провинции Ракка. В результате атаки бойцы САА освободили город Махмуди и населенный пункт Хинхуд.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ, расположенным в районе Окайрабат на востоке провинции Хама. Информация о результатах воздушной операции пока уточняется.

Провинция Кунейтра

Боевики организации «Джабхат Фатах аш-Шам» вывели из строя электровышки в районе Хазраджии, расположенном в юго-западной части провинции Дамаск. В результате атаки была прервана нормальная подача электричества в провинцию Кунейтра.

Ирак

Террористы «Исламского государства» заявили о шести взрывах в городе Багдад. Информация пока уточняется.

Иракские силы безопасности успешно отразили атаку боевиков ИГ на позиции правительственных войск в северном направлении от города Бейджи. В результате столкновения были уничтожены несколько исламистов.