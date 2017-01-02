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Сирия новости 2 января 2016 22.30: саперы РФ разминировали большую часть Алеппо, турецкие пограничники застрелили троих жителей Идлиба
Новости Сирии

Сирия новости 2 января 2016 22.30: саперы РФ разминировали большую часть Алеппо, турецкие пограничники застрелили троих жителей Идлиба

Вчера 22:30
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Сирия новости 2 января 2016 22.30: саперы РФ разминировали большую часть Алеппо, турецкие пограничники застрелили троих жителей Идлиба

Сирия, 2 января. Российские саперы продолжают разминирование восточных районов Алеппо. Турецкие пограничники застрелили троих жителей в провинции Идлиб, пересечь сирийско-турецкую границу. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Представители Свободной сирийской армии (ССА) заявили, что боевики, укрепившиеся в городе Канакар, готовы подписать мирное соглашение с правительством Сирии. В обмен на эвакуацию власти страны требуют полного разоружения террористов и сдачи территории сирийской армии.

Сирия: карта провинции Дамаск

Провинция Латакия

ВКС РФ нанесли серию авиаударов по укреплениям исламистов, расположенным в окрестностях деревни Акбан Джабал аль-Акрад в провинции Латакия. В результате воздушной операции были уничтожены несколько радикалов.

ВКС РФ нанесли серию авиаударов по укреплениям исламистов

Провинция Алеппо

Военные инженеры отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ продолжают работу по разминированию восточных районов сирийского города Алеппо. Российские саперы с 5 декабря разминировали 1072 гектара территории, более 400 километров дорог и свыше 2 тысяч зданий, сообщает Минобороны России.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) отразила атаку боевиков-оппозиционеров на свои позиции в окрестностях деревни Умм Шарша. В результате боестолкновений были уничтожены несколько единиц военной техники террористов «Джабхат Фатах аш-Шам»***, также ликвидированы несколько радикалов.

Провинция Дейр эз-Зор

В районе Аль-Богели на северо-западе города Дейр эз-Зор идут ожесточенные бои между правительственными войсками и террористами ИГ*. Информация о результатах столкновения пока уточняется.

Провинция Даръа

Боевики-оппозиционеры обстреляли из артиллерии и танков город Айн Такар, который в данный момент находится под контролем группировки «Сухада аль-Ярмук», союзной «Исламскому государству». Данные о жертвах среди мирного населения пока не поступали.

Провинция Идлиб

Турецкие пограничники открыли огонь по мирным жителям, которые пытались покинуть зону боевых действий и пересечь сирийско-турецкую границу. В ходе обстрела погибли трое мирных жителей.

Турецкие пограничники открыли огонь по мирным жителям Идлиба

Провинция Ракка

Сирийские демократические силы SDF развернули наступление на позиции террористов ИГ в провинции Ракка. В результате атаки бойцы САА освободили город Махмуди и населенный пункт Хинхуд.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ, расположенным в районе Окайрабат на востоке провинции Хама. Информация о результатах воздушной операции пока уточняется.

Провинция Кунейтра

Боевики организации «Джабхат Фатах аш-Шам» вывели из строя электровышки в районе Хазраджии, расположенном в юго-западной части провинции Дамаск. В результате атаки была прервана нормальная подача электричества в провинцию Кунейтра.

Ирак

Террористы «Исламского государства» заявили о шести взрывах в городе Багдад. Информация пока уточняется.

Иракские силы безопасности успешно отразили атаку боевиков ИГ на позиции правительственных войск в северном направлении от города Бейджи. В результате столкновения были уничтожены несколько исламистов.

Справка по упомянутым в тексте организациям

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Алексей Громов
#россия #сирия #алеппо
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