Представитель Трампа не нашел свидетельств влияния России на выборы в США

Вашингтон, 2 января. Соединенные Штаты не располагают свидетельствами того, что Россия пыталась оказать влияние на выборы в Америке. С таким заявлением в эфире Fox News выступил представитель избранного президент США Дональда Трампа Шон Спайсер.

Спайсер отметил, что версия влияния России на выборы в США очень популярна в СМИ, однако «нет никаких доказательств того, что они (Россия) на самом деле влияли на выборы».

Представитель Трампа отметил, что взлом компьютерных систем — «это абсолютно другая история». Также Спайсер подчеркнул, что «компьютерные атаки — это неправильно».