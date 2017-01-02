Ученые обнаружили древнейший источник воды, из которого пили Адам и Ева

Торонто, 2 января. Канадские геологи в ходе экспедиции обнаружили древнейший источник воды, из которого, предположительно, могли пить Адам и Ева.

Специальная экспедиция исследовала образование древнейших источников воды. Ученые отмечают, что вода в качестве особого состава частиц за миллиарды лет пережила множество трансформаций.

Целью экспедиции было найти первичный законсервированный водоем, и это ученым удалось. Причем водоем был обнаружен под Торонто. Подземный бассейн имеет кубическую форму и размеры 1,5 на 2 километра. Его возраст оценивается в 1,5 млрд лет. Спектральный и химический анализ воды показал, что в ней содержатся растворенные газы, такие как аргон, гелий, ксенон. Ученые рассчитывают найти в нем также следы древнейших микроорганизмов.

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