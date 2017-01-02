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Названа причина убийства известного ингушского журналиста Кокурхоева
Происшествия

Названа причина убийства известного ингушского журналиста Кокурхоева

Сегодня 21:00
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Названа причина убийства известного ингушского журналиста Кокурхоева

Магас, 2 января. Причиной убийства известного в Ингушетии телеведущего и журналиста Амерхана Кокурхоева стала бытовая ссора, которая произошла около полугода назад. Об этом сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Пресс-секретарь администрации Сунженского района и ведущий спортивных передач на канале «Ингушетия» Амерхан Кокурхоев был убит накануне. Его доставили в больницу с ножевым ранением грудной клетки. Позже было объявлено, что в совершении преступления подозревается сосед журналиста, с которым у них произошел конфликт. 

По словам Евкурова, семья нападавшего была известна своей скандальностью. Глава Ингушетии распорядился выяснить, не поступали ли на нее жалобы, и как реагировали в этих случаях должностные лица. Убийцу же Евкуров призвал явиться в повинной. 

Глава Ингушетии отметил, что Кокурхоев был  «замечательным парнем, которого уважали, любили многие, кто знал его лично или по работе спортивного комментатора и пресс-секретаря главы администрации Сунженского района».

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