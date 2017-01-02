Полиция прибыла в резиденцию Нетаньяху для проведения допроса

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Тель-Авив, 2 января. Полиция Израиля прибыла в резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для его допроса. об этом сообщает Jerusalem Post.

Нетаньяху подозревают в коррупции. В частности, премьеру вменяют неправильное оформление подарков от израильского и иностранного предпринимателей. Стоимость подарков составляла сотни тысяч шекелей (десятки тысяч долларов). Правоохранители посчитали это нарушением «его обязанностей по сохранению общественного доверия».

Разрешение на допрос Нетаньяху было получено израильской полицией в конце декабря.