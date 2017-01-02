Американская разведка не убедила Трампа в существовании «российских хакеров»

Нью-Йорк, 2 января. Разведка США к настоящему моменту не смогла предоставить избранному президенту США Дональду Трампу веских доказательств того, что именно российские хакеры осуществляли атаки на американскую избирательную систему во время президентских выборов. С таким заявлением выступил будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Как сообщил Спайсер, Трамп ежедневно заслушивает брифинги, устраиваемые членами его команды по нацбезопасности, а также другими членами разведсообщества, однако американская разведка до сих пор не смогла предоставить доказательств того, что хакерские атаки осуществляли именно российские специалисты.

Также Спайсер раскритиковал опубликованный на прошлой неделе доклад Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства национальной безопасности (МНБ) США, отметив, что тот куда больше напоминает инструкцию по обеспечению информационной безопасности для руководства Демократической партии США.

Избранный президент и его команда ждут от разведки окончательного доклада с конкретными доказательствами, подчеркнул Спайсер.