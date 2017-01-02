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Автобус из Петербурга не пропустили через границу с Финляндией
Происшествия

Автобус из Петербурга не пропустили через границу с Финляндией

Сегодня 20:20
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Туристов из Петербурга не пропустили через границу с Финляндией

Санкт-Петербург, 2 января. Автобус компании Lux Express, следовавший из Петербурга в Хельсинки, не пропустили через российско-финскую границу. Об этом сообщили пассажиры в соцсети «ВКонтакте». 

Уточняется, что автобус выехал в 6.45 из Петербурга, в нем находилось порядка 60 человек. Когда автобус оказался на границе с Финляндией, то его не пропустили, по некоторым сведениям, ввиду отсутствия лицензии. Пассажирам предложили вернуться в Петербург или искать способ пересечь границу самостоятельно, притом, что пешком ее перейти нельзя. Пассажиры заявили, что будут требовать с компании возмещения убытков, поскольку у многих был куплены билеты на самолет или паром из Хельсинки. 

В компании, в свою очередь, отметили, что все необходимые лицензии имеются, а также пообещали разобраться с ситуацией в кратчайшие сроки. 

«Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы выяснить причины отзыва лицензии — по нашим данным все необходимые разрешения на перевоз пассажиров по данному маршруту у Lux Express имеются», — говорится в сообщении компании, распространенном в соцсетях. 

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