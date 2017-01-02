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«Газпром» отметил Новый год рекордом поставок газа по «Северному потоку»
Экономика

«Газпром» отметил Новый год рекордом поставок газа по «Северному потоку»

Сегодня 19:46
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«Газпром» отметил Новый год рекордом поставок газа по «Северному потоку»

Москва, 2 января. Компания «Газпром» 1 января установила новый рекорд поставок газа в Европу через газопровод «Северный поток». Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Уточняется, что за первый день нового года компания транспортировала по этой ветке 160,75 млн кубометров газа для европейских потребителей. В пересчете на год это больше проектных объемов газопровода. 

Глава компании Алексей Миллер отметил, что данный рекорд является очередным подтверждением того, что российский газ «крайне востребован европейским рынком». 

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