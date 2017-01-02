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Литва готовит партизан на случай «российской оккупации»
Политика

Литва готовит партизан на случай «российской оккупации»

Сегодня 19:58
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Литва готовит партизан на случай «российской оккупации»

Нью-Йорк, 2 января. В Литве проходят учения добровольцев Союза стрелков. Как удалось выяснить побывавшему на них журналисту Times Тому Парфитту, они проводятся на случай «российской оккупации». 

В ходе учений в числе прочего отрабатывалась «засада». Сами участники маневров рассказали журналисту, что отрабатывают приемы партизанской войны, передает газета «Известия».

«Мы должны подготовиться к защите нашей страны от врага», — сообщил один из участников маневров. 

При этом речь шла о якобы возможной «оккупации» Литвы Россией. 

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