Ученые рассказали, как публикация фото в соцсетях может испортить будущее ребенка

Сидней, 2 января. Публиковать фотографии детей в Интернете может быть крайне опасно: это может повлиять на дальнейшее развитие личности ребенка. К такому выводу пришла психолог Джоан Орландо из Западного университета Сиднея.

Ученые подсчитали, что у каждого ребенка в возрасте до пяти лет уже есть около 200 фото в соцсетях. Психологи отмечают, что этот фотоархив формирует цифровую личность ребенка, а родители выступают в качестве имиджмейкеров, которые создают определенный образ ребенка. При этом тот совершенно необязательно будет ему соответствовать.

Кроме того, фото могут выставить ребенка в невыгодном свете. Так, например, подросток может получить психологическую травму, если его фото, где он сидит на горшке, обнаружат одноклассники, предостерегают психологи.

Еще одним неприятным следствием является то, что у ребенка формируется зависимость от лайков и комментариев.