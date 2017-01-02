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Ученые рассказали, как публикация фото в соцсетях может испортить будущее ребенка
Общество

Ученые рассказали, как публикация фото в соцсетях может испортить будущее ребенка

Сегодня 19:33
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Ученые рассказали, как публикация фото в соцсетях может испортить будущее ребенка

Сидней, 2 января. Публиковать фотографии детей в Интернете может быть крайне опасно: это может повлиять на дальнейшее развитие личности ребенка. К такому выводу пришла психолог Джоан Орландо из Западного университета Сиднея. 

Ученые подсчитали, что у каждого ребенка в возрасте до пяти лет уже есть около 200 фото в соцсетях. Психологи отмечают, что этот фотоархив формирует цифровую личность ребенка, а родители выступают в качестве имиджмейкеров, которые создают определенный образ ребенка. При этом тот совершенно необязательно будет ему соответствовать. 

Кроме того, фото могут выставить ребенка в невыгодном свете. Так, например, подросток может получить психологическую травму, если его фото, где он сидит на горшке, обнаружат одноклассники, предостерегают психологи. 

Еще одним неприятным следствием является то, что у ребенка формируется зависимость от лайков и комментариев. 

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Владимир Багров
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