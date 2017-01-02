

Сирия, 2 января. Бойцы SDF атаковали позиции боевиков ИГ* в окрестностях города Ракка. Военная полиция РФ установила первый КПП в городе Алеппо для контроля безопасности. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Сирийская армия предприняла очередное масштабное наступление на позиции боевиков-оппозиционеров, укрепившихся в районе Вади-Барада в провинции Дамаск. Также ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по исламистам, уничтожив нескольких радикалов.

Сирийские войска освободили деревню Айн аль-Фиджа на севере провинции Дамаск.

Провинция Алеппо

Военная полиция РФ установила первый КПП в районе Шейх Маскуд в городе Алеппо для контроля безопасности.

Правительственные войска и союзные ей силы заняли позиции в районе горы Азан. Артиллерийские подразделения сирийской армии открыли огонь по укреплениям боевиков Свободной сирийской армии (ССА), расположенным в окрестноястях холма Аль-Мадуд. Также бойцы САА обстреляли опорные пункты радикалов вблизи деревни Аль-Бауадыйа.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) открыла ответный огонь по одному из ключевых пунктов управления боевиков ССА, расположенному в районе Хулы. В результате обстрела были уничтожены несколько радикалов.

Провинция Дейр эз-Зор

В районе Аль-Баглибийа идут бои между правительственными войсками и террористами ИГ. Сирийская армия обстреляла укрепления исламистов в предместье Дейр эз-Зора.

Провинция Ракка

Бойцы Сирийских демократических сил (SDF) атаковали позиции боевиков «Исламского государства» в окрестностях города Ракка. В ходе боев были освобождены две деревни, расположенные в южном направлении от Айн Иссы - Шали и Небие.

Провинция Эс-Сувейда

Неизвестный подложил мину к дверям администрации в деревне Лябин. Данные о жертвах среди мирных жителей пока не поступали.

Ирак

Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрывы в столице Ирака. Ранее сообщалось о двойном теракте в Багдаде, во время которого погибли 24 мирных гражданина.