Дамаск назвал условие успеха переговоров по Сирии в Астане

Каир, 2 января. Успех грядущих переговоров в столице Казахстана Астане по сирийскому вопросу зависит от размежевания в рядах сирийской оппозиции. Такое заявление сделал в эфире телеканала «Аль-Маядин» глава МИД Сирии Валид Муаллем.

«Успех переговоров в Астане в первую очередь зависит от разъединения в рядах самой (сирийской) оппозиции», — сказал Муаллем, уточнив, что в данном случае речь идет о том, насколько представители вооруженной оппозиции отделятся от террористических структур.

Также глава сирийского МИД заявил, что доволен уровнем координации между Сирией, Россией и Ираном в части урегулирования сирийского конфликта.

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