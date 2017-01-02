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Дамаск назвал условие успеха переговоров по Сирии в Астане
Новости Сирии

Дамаск назвал условие успеха переговоров по Сирии в Астане

Сегодня 19:13
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Дамаск назвал условие успеха переговоров по Сирии в Астане

Каир, 2 января. Успех грядущих переговоров в столице Казахстана Астане по сирийскому вопросу зависит от размежевания в рядах сирийской оппозиции. Такое заявление сделал в эфире телеканала «Аль-Маядин» глава МИД Сирии Валид Муаллем. 

«Успех переговоров в Астане в первую очередь зависит от разъединения в рядах самой (сирийской) оппозиции», — сказал Муаллем, уточнив, что в данном случае речь идет о том, насколько представители вооруженной оппозиции отделятся от террористических структур. 

Также глава сирийского МИД заявил, что доволен уровнем координации между Сирией, Россией и Ираном в части урегулирования сирийского конфликта. 

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