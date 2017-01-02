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Ученые нашли в бананах уникальные вещества, помогающие бороться с гриппом и ВИЧ
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Ученые нашли в бананах уникальные вещества, помогающие бороться с гриппом и ВИЧ

Сегодня 18:56
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Ученые нашли в бананах уникальные вещества, помогающие бороться с гриппом и ВИЧ

Лондон, 2 января. Бананы являются действенным средством для борьбы с вирусными заболеваниями и даже ВИЧ. К такому выводу в результате масштабных исследований пришла международная группа ученых. 

Исследователи уверены, что бананы помогают человеку в борьбе с вирусами гриппа, некоторыми видами гепатита и даже ВИЧ. Дело в том, что в составе бананов содержатся белки и гликопротеины, обладающие противовирусным эффектом. Они определяют вирусы по входящим в их состав сахарам и блокируют их размножение. 

В частности, благодаря обнаруженному в бананах белку Н84Т ученым удалось вылечить зараженную гриппом мышь. 

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