Ученые нашли в бананах уникальные вещества, помогающие бороться с гриппом и ВИЧ

Лондон, 2 января. Бананы являются действенным средством для борьбы с вирусными заболеваниями и даже ВИЧ. К такому выводу в результате масштабных исследований пришла международная группа ученых.

Исследователи уверены, что бананы помогают человеку в борьбе с вирусами гриппа, некоторыми видами гепатита и даже ВИЧ. Дело в том, что в составе бананов содержатся белки и гликопротеины, обладающие противовирусным эффектом. Они определяют вирусы по входящим в их состав сахарам и блокируют их размножение.

В частности, благодаря обнаруженному в бананах белку Н84Т ученым удалось вылечить зараженную гриппом мышь.