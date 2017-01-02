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Защитник «Локомотива» Шишкин в шаге от перехода в «Краснодар»
Спорт

Защитник «Локомотива» Шишкин в шаге от перехода в «Краснодар»

Сегодня 18:36
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Футболисты «Локомотива» Шишкин и Денисов в шаге от перехода в «Краснодар»

Москва, 2 января. Защитник «Локомотива» Роман Шишкин ведет переговоры с ФК «Краснодар», уже на будущей неделе игрок может сменить клуб.

Как стало известно ФАН, защитник «железнодорожников» Роман Шишкин ведёт переговоры с «Краснодаром». Уже на следующей неделе 29-летний футболист сборной России может сменить клубную прописку. Также существует вероятность, что команду покинет ещё один игрок обороны — Виталий Денисов. Ранее стало известно, что «Локомотив» скорее всего покинет вице-капитан команды Александр Самедов и нападающий Пётра Шкулетич.

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Алексей Громов
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Ученые рассказали, как публикация фото в соцсетях может испортить будущее ребенка
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