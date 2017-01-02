Обама обратится к американцам с прощальной речью 10 января

Вашингтон, 2 января. Уходящий резидент Белого дома Барак Обама выступит перед американцами с прощальной речью 10 января, говорится в сообщении президентской администрации.
Президент США Барак Обама намерен вернуться в родной Чикаго, чтобы 10 января произнести «прощальную благодарственную речь». В сообщении Белого дома также отмечается, что резидент Овального кабинета только начал готовить свои тезисы. Тем не менее, в прощально речи Обама надеется поблагодарить американцев за «удивительное путешествие» и отметить способы, с помощью которых удалось изменить США к лучшему.
В свою речь президент намерен включить также «некоторые соображения» относительно будущего развития Америки. Как писала ранее газета «Известия», инаугурация нового президента США Дональда Трампа намечена на 20 января.