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Обама обратится к американцам с прощальной речью 10 января
Политика

Обама обратится к американцам с прощальной речью 10 января

Сегодня 18:15
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Обама обратится к американцам с прощальной речью 10 января

Вашингтон, 2 января. Уходящий резидент Белого дома Барак Обама выступит перед американцами с прощальной речью 10 января, говорится в сообщении президентской администрации.

Президент США Барак Обама намерен вернуться в родной Чикаго, чтобы 10 января произнести «прощальную благодарственную речь». В сообщении Белого дома также отмечается, что резидент Овального кабинета только начал готовить свои тезисы.  Тем не менее, в прощально речи Обама надеется поблагодарить американцев за «удивительное путешествие» и отметить способы, с помощью которых удалось изменить США к лучшему.

В свою речь президент намерен включить также «некоторые соображения» относительно будущего развития Америки. Как писала ранее газета «Известия», инаугурация нового президента США Дональда Трампа намечена на 20 января.

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Ученые рассказали, как публикация фото в соцсетях может испортить будущее ребенка
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