FAN-TV Лента новостей
Пушков упрекнул Берлин за молчание о факельном шествии в честь Бандеры в Киеве
Политика

Пушков упрекнул Берлин за молчание о факельном шествии в честь Бандеры в Киеве

Сегодня 18:12
255

Пушков упрекнул Берлин за молчание о факельном шествии в честь Бандеры в Киеве

Москва, 2 января. Сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия должна отреагировать на факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры, которое состоялось накануне в Киеве; отсутствие же реакции, по мнению Пушкова, будет равносильно поддержке возрождения нацистского движения на Украине. 

Пушков в Twitter напомнил руководству нынешней Германии о том, что Бандера был союзником Гитлера во время Второй мировой. 

«Молчание равносильно поддержке», — отметил Пушков, передает газета «Известия»

Напомним, накануне в Киеве состоялось факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. 

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Владимир Багров
#алексей пушков
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 2 января 2016 19.30: курды освободили от ИГ часть Ракки, войска РФ установили КПП в Алеппо

Сегодня 19:30
25

Покажи план: почему Киев не сможет вернуть Донбасс к 2018 году

Сегодня 17:50
1734

Сирия новости 2 января 2016 16.30: САА оттесняют ИГИЛ из Хомса, Красный полумесяц и власти спасают от голода жителей Алеппо

Сегодня 16:30
803

Обама и другие: ФАН публикует рейтинг антигероев-2016

Сегодня 16:10
470

Безопаснее точно не станет: почему теракты ИГИЛ в Турции будут продолжаться

Сегодня 14:57
286
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

«Пролетарский Петербург» получил большой подарок на Новый год. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые рассказали, как публикация фото в соцсетях может испортить будущее ребенка

19:33

Сирия новости 2 января 2016 19.30: курды освободили от ИГ часть Ракки, войска РФ установили КПП в Алеппо

19:30

Дамаск назвал условие успеха переговоров по Сирии в Астане

19:13

Ученые нашли в бананах уникальные вещества, помогающие бороться с гриппом и ВИЧ

18:56

Член МОК назвал ошибкой допуск российских спортсменов до Олимпиады в Рио

18:38

Защитник «Локомотива» Шишкин в шаге от перехода в «Краснодар»

18:36

Обама обратится к американцам с прощальной речью 10 января

18:15

Пушков упрекнул Берлин за молчание о факельном шествии в честь Бандеры в Киеве

18:12

Названо имя гражданки РФ, погибшей во время теракта в ночном клубе в Стамбуле

18:02

«Газпром» установил рекорд поставок газа в Европу по «Северному потоку»

18:01

Покажи план: почему Киев не сможет вернуть Донбасс к 2018 году

17:50

Появился видеотизер суперскоростного KIA GT

17:49
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ученые рассказали, как публикация фото в соцсетях может испортить будущее ребенка
Читать
Закрыть