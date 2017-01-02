Пушков упрекнул Берлин за молчание о факельном шествии в честь Бандеры в Киеве

Москва, 2 января. Сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия должна отреагировать на факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры, которое состоялось накануне в Киеве; отсутствие же реакции, по мнению Пушкова, будет равносильно поддержке возрождения нацистского движения на Украине.

Пушков в Twitter напомнил руководству нынешней Германии о том, что Бандера был союзником Гитлера во время Второй мировой.

«Молчание равносильно поддержке», — отметил Пушков, передает газета «Известия».

Ждем реакцию властей ФРГ на марш в честь Бандеры в Киеве. В Берлине знают, что Бандера был союзником Гитлера? Молчание равносильно поддержке — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 2, 2017

Напомним, накануне в Киеве состоялось факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.

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