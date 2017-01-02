Названо имя гражданки РФ, погибшей во время теракта в ночном клубе в Стамбуле

Москва, 2 января. Стало известно имя гражданки РФ, погибшей в турецком ночном клубе Reina во время празднования Нового года при террористической атаке.

Как стало известно ФАН, одной из жертв среди погибших в теракте в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января, стала гражданка России. Уроженка Азербайджана Нурана Гасанова праздновала Новый год в популярном ночном клубе Reina и не имела при себе документов, удостоверяющих личность.

Отметим, что российское дипломатическое ведомство подтвердило факт гибели россиянки при теракте в Стамбуле. Среди 39 погибших при атаке 25 посетителей клуба были иностранцами. Тела 38 жертв опознаны, личность последнего погибшего устанавливается. Как сообщала ранее газета «Известия», террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку.

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