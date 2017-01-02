«Газпром» установил рекорд поставок газа в Европу по «Северному потоку»

Москва, 2 января. Российская компания «Газпром» установила новый рекорд поставок газа в Европу посредством газопровода «Северный поток». Об этом сообщили ТАСС в компании.

Уточняется, что обновленный рекорд составил 160,75 млн кубометров в сутки.

«Текущий уровень загрузки «Северного потока» наглядно демонстрирует, что северный коридор поставки российского газа крайне востребован европейским рынком», — отметил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Ранее Газета.Ru сообщала, что загрузка газопровода «Северный поток» достигла 100%. В компании также сообщили, что ожидают введения второй нити газопровода в эксплуатацию точно в срок.