Появился видеотизер суперскоростного KIA GT

Сеул, 2 января. Южнокорейский производитель авто KIA Motors представил четвертый видеотизер, который посвящен самому быстрому автомобилю, официальная презентация пройдет в Детройте.

Южнокорейский суперкар по предварительным данным будет назван KIA GT 2018, презентация новой модели скоростного автомобиля пройдет через несколько недель в Детройте на Международной выставке NAIAS. Известно, что машина разработана на основе концепта одноименной модели, которая была показана 5 лет назад во Франкфурте.

На видеотизере видно, что KIA GT получит светодиодную оптику, а радиатор снабдят сетчатой решеткой, агрессивности дизайну добавят хромированные патрубки. Салон новой модели напоминает интерьеры дорогих седанов. Цена за KIA GT пока остается не названной.

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