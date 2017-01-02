Более 50 человек стали жертвами тюремного бунта в Бразилии

Бразилиа, 2 января. Не менее 50 человек погибли в ходе тюремного бунта в бразильском городе Манаус. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя служб безопасности штата.

По данным служб безопасности, в тюрьме произошла стычка между двумя соперничающими бандами.

Уточняется, что данные о жертвах не окончательные: властям еще предстоит уточнить масштаб произошедшего.

Ранее сегодня Газета.Ru сообщала о том, что в Бахрейне террористы ворвались в тюрьму и освободили заключенных. Исправительное учреждение удалось покинуть, по меньшей мере, десяти заключенным.

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