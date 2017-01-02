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ВКС РФ в 2016 году провели в воздухе более 340 тысяч часов
Россия

ВКС РФ в 2016 году провели в воздухе более 340 тысяч часов

Сегодня 17:29
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ВКС РФ в 2016 году провели в воздухе более 340 тыс. часов

Москва, 2 января. Общий налет авиационных частей ВКС РФ за 2016 год превысил 340 тыс. часов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Министерства обороны РФ. 

«В ходе подготовки объединений, соединений и частей ВКС налет составил более 340 тысяч часов, выполнено около 30 тысяч бомбометаний и пусков авиационных ракет, более 650 самолетовылетов для обеспечения деятельности войск», — говорится в сообщении.

Кроме того, в прошлом году было проведено более 50 мероприятий оперативной и боевой подготовки, войскам было направлено более 350 единиц вооружения и техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». 

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