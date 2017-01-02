МИД ФРГ: Переговоры Дамаска с оппозицией должны пройти под эгидой ООН

Берлин, 2 января. В МИД ФРГ полагают, что вопрос о сохранении за действующим президентом САР Башаром Асадом руководства республикой должен обсуждаться в рамках переговоров в Астане.

Сегодня официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шефер заявил, что переговоры властей Дамаска и оппозиции должны пройти под эгидой ООН. По мнению немецкого дипломата, Москва и Анкара не заинтересованы в исключении ООН из процесса урегулирования сирийского кризиса.

Что касается сохранения за Башаром Асадом его президентских полномочий, вопрос должен решаться на нейтральной политической платформе в Астане. При этом Шефер добавил, что официальный Берлин видит участие Асада в переходном периоде для САР только при существенных ограничениях его полномочий.

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