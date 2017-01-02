Юный житель Подмосковья изрезал собутыльника ножом в новогоднюю ночь

Москва, 2 января. Молодой мужчина несколько раз ударил своего собутыльника ножом во время пьяной ссоры в подмосковном Клину. Пострадавшего прямо из-за новогоднего стола доставили в больницу с множественными ранами.

Как сообщает РИАМО, ссора, переросшая в поножовщину, произошла в Новый год буквально за 20 минут до полуночи. Жителя города клина 1973 г.р. доставили в больницу из собственной квартиры на улице Карла Маркса. Мужчина был госпитализирован с многочисленными колото-резаными ранениями.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что травмы мужчине нанес его знакомый 1998 г.р., с которым они вместе распивали спиртные напитки и в результате поссорились.

По данному факту возбуждено уголовное дело.