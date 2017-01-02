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Покажи план: почему Киев не сможет вернуть Донбасс к 2018 году
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    Покажи план: почему Киев не сможет вернуть Донбасс к 2018 году

    17:50  2 Января 2017
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    Покажи план: почему Киев не сможет вернуть Донбасс к 2018 году

    Власти Украины собираются вернуть контроль над всей территорией Донбасса к середине следующего года, заявил заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Это сообщение следует рассматривать как очередную декларацию приверженности евроатлантическим ценностям, и не более, считает независимый политический аналитик Александр Асафов.

    «Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум — к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов», — отметил украинский политик.

    Как сообщает «Газета.ру», Тука уверен в том, что Киев способен вернуть неподконтрольные территории только на своих условиях. Однако политолог Асафов напоминает, что последние громкие заявления украинской политической элиты получались весьма разнонаправленными.

    «Все эти заявления о возвращении Донбасса, о будущем страны представляют собой плохо согласованный хаос. Сначала мы слышим заявления от националистов о всеобщей блокаде Донбасса, потом президент Порошенко оговаривается во время своего выступления в Широкино и заявляет, что «украинская оккупация не вечная и скоро закончится». Далее Тука говорит о том, что в блокаде Донбасса вообще нет смысла. Но уже сегодня он заявляет о том, что регион так или иначе вернется к Украине», — отмечает эксперт.

    Покажи план: почему Киев не сможет вернуть Донбасс к 2018 году

    Александр Асафов не исключает, что для реализации своих планов по возвращению Донбасса Киев может готовить как военный, так и мирный сценарий. Однако пока Украина еще ни разу не преподносила мировому сообществу своего понимания мирного процесса.

    «Ранее Киев не раз заявлял о разрабатываемых планах по мирному возвращению Донбасса, однако каких-либо конкретных документов мы так и не видели. И я бы не придавал этому значения, так как повестка может быть изменена в зависимости от того, что скажут европейские и особенно американские союзники Украины после инаугурации Трампа. В данном случае — это очередная декларация приверженности евроатлантическим, в основном американским ценностям, а также надежда на то, что Донбасс, так или иначе, будет возвращен. В этот калейдоскоп я бы еще добавил громкие выказывания олигарха Тымчука, который сказал, что нужно забыть о Крыме и фактически попрощаться с Донбассом ради мира на Украине», — поясняет политический консультант.

    Отметим, особенно важным для Туки остается возвращение Донбасса при полной политической поддержке европейского сообщества и Соединенных Штатов.

    Покажи план: почему Киев не сможет вернуть Донбасс к 2018 году

    «Но я не думаю, что Брюсселю и Вашингтону есть дело до происходящего сейчас в Киеве. Трамп ведет внутреннюю дискуссию с Конгрессом, а Европа готовится к новому электоральному циклу, и эти все заявления пока не услышаны. Я думаю, что в первые дни года все это вообще лишено какого-либо смысла. Так что это тестирование разносторонней полемики, исходящей из разных идеологических центров Украины. Можно предположить, что это обкатка каких-либо предвыборных моделей», — заключил политический аналитик.

    Автор: Сергей Чемеков
    #петр порошенко #александр асафов #георгий тука
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