Покажи план: почему Киев не сможет вернуть Донбасс к 2018 году

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Власти Украины собираются вернуть контроль над всей территорией Донбасса к середине следующего года, заявил заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Это сообщение следует рассматривать как очередную декларацию приверженности евроатлантическим ценностям, и не более, считает независимый политический аналитик Александр Асафов.

«Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум — к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов», — отметил украинский политик.

Как сообщает «Газета.ру», Тука уверен в том, что Киев способен вернуть неподконтрольные территории только на своих условиях. Однако политолог Асафов напоминает, что последние громкие заявления украинской политической элиты получались весьма разнонаправленными.

«Все эти заявления о возвращении Донбасса, о будущем страны представляют собой плохо согласованный хаос. Сначала мы слышим заявления от националистов о всеобщей блокаде Донбасса, потом президент Порошенко оговаривается во время своего выступления в Широкино и заявляет, что «украинская оккупация не вечная и скоро закончится». Далее Тука говорит о том, что в блокаде Донбасса вообще нет смысла. Но уже сегодня он заявляет о том, что регион так или иначе вернется к Украине», — отмечает эксперт.

Александр Асафов не исключает, что для реализации своих планов по возвращению Донбасса Киев может готовить как военный, так и мирный сценарий. Однако пока Украина еще ни разу не преподносила мировому сообществу своего понимания мирного процесса.

«Ранее Киев не раз заявлял о разрабатываемых планах по мирному возвращению Донбасса, однако каких-либо конкретных документов мы так и не видели. И я бы не придавал этому значения, так как повестка может быть изменена в зависимости от того, что скажут европейские и особенно американские союзники Украины после инаугурации Трампа. В данном случае — это очередная декларация приверженности евроатлантическим, в основном американским ценностям, а также надежда на то, что Донбасс, так или иначе, будет возвращен. В этот калейдоскоп я бы еще добавил громкие выказывания олигарха Тымчука, который сказал, что нужно забыть о Крыме и фактически попрощаться с Донбассом ради мира на Украине», — поясняет политический консультант.

Отметим, особенно важным для Туки остается возвращение Донбасса при полной политической поддержке европейского сообщества и Соединенных Штатов.