Курды задержали японского журналиста, освещавшего бои против ИГ в Мосуле

Токио, 2 января. Японский журналист Косуке Сунеока, освещавший боевые действия в Ираке, задержан курдскими властями, заявил представитель правительства Японии Йошихиде Суга.

Японские власти заявили о задержании журналиста Косуке Сунеока в Ираке курдскими бойцами пешмерги. По словам представителя правительства Йошихиде Суга, посольство Японии в Ираке запросило доступ посетить задержанного репортера. Он добавил, что пока идут переговоры с местными властями. Новостное агентство Kyodo News, на которое работал фрилансер, подтвердило, что репортер готовил материал о ходе операции по освобождению Мосула от террористов ИГ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России).

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