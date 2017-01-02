Боец АТО погиб в пьяной драке в одном из сел Донбасса

Киев, 2 января. Боец АТО умер в Донецкой области Украины после пьяной драки, в которой получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает ГУ Нацполиции по области.

Уточняется, что потасовка произошла в парке села Донское между 34-летним военнослужащим и двумя местными жителями в возрасте 30 и 22 лет. Они госпитализированы. В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В конце декабря украинская сторона признала гибель пяти военнослужащих ВСУ в Донбассе, сообщала Газета.Ru.