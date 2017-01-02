Генсек Госсовета Египта покончил с собой после обвинения в коррупции

Москва, 2 января. Обвиняемый в коррупции генеральный секретарь Госсовета Египта Ваиль Шилби покончил с собой в тюрьме.

Шилби и двое его коллег были задержаны на прошлой неделе. Генерального секретаря Госсовета Египта заподозрили в коррупции.

Была назначена спецомиссия прокуратуры, которая занялась проверкой на соответствие законодательству все заключенные от имени Госсовета контракты за последние пять лет.

Как стало известно, подозреваемый в получении взяток Шилби покончил с собой в тюрьме, передают египетские СМИ.

Генпрокурор Египта Набиль Ахмед Садек наложил запрет на распространение информации, которая связанна со взяточничеством и коррупцией в Высшем административном суде (Госсовете).

24 декабря правоохранительные органы Египта задержали новостного продюсера телеканала «Аль-Джазира» Махмуда Хусейна.

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