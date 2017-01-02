В аэропорту Мюнхена задержан россиянин, разыскиваемый властями Южной Кореи

Берлин, 2 января. Сотрудники немецкой полиции арестовали россиянина, который разыскивался в Южной Корее более 13 лет в качестве подозреваемого в убийстве.

Полиция ФРГ арестовала 53-летнего мужчину, личность которого остается неизвестной, в аэропорту Мюнхена. Известно, что россиянин летел транзитом из Москвы в Прагу. Отметим, что настоящий момент задержанный ожидает экстрадиции.

По данным немецких правоохранителей, россиянин находился в розыске в Южной Корее более 13 лет и подозревается как соучастник в убийстве, произошедшем в 2003 году. Южнокорейская полиция подозревает россиянина в управлении автомобилем, который использовался для бегства с места преступления. Если его вина будет доказана, задержанному грозит до 25 лет лишения свободы.

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