Сотрудники Росгвардии спасли тонувшего в Обводном канале петербуржца

Санкт-Петербург, 2 января. Сегодня около полудня благодаря четким и слаженным действиям сотрудников Росгвардии удалось спасти жизнь мужчине, упавшему в Обводный канал в северной столице.

Во время патрулирования района Обводного канала сотрудники отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Центральному району Петербурга увидели в ледяной воде обессиленного мужчину, которого сносило течением. Старший прапорщик полиции Юрий Романов вызвал скорую и МЧС. Его коллега Игорь Губарев с помощью троса и прикрепленной к нему веревки зашел по пояс в ледяную воду, чтобы добросить снаряжение до утопавшего мужчины. Таким образом общими усилиями сотрудникам Росгвардии удалось спасти потерпевшего и оказать ему первую помощь до приезда медиков. За жизнь получившего переохлаждение мужчины борются медики.

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