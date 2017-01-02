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Синоптики предупредили жителей Москвы о резком похолодании
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Синоптики предупредили жителей Москвы о резком похолодании

Сегодня 16:29
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Синоптики предупредили жителей Москвы о резком похолодании

Москва, 2 января. Новогоднюю оттепель в Москве резко сменят рождественские морозы, сообщили в Росгидромете.

Синоптики предупредили москвичей о резкой смене погоды.

«До 18.00 по московскому времени в Москве и ТиНАО ожидается переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений», — констатировали представители Росгидромета.

Специалисты обратили внимание, что сейчас в столице +1, однако за сутки показатель на термометре упадет до -7 градусов. Уже в среду температура в Москве может составлять -15 градусов, в Подмосковье — все -19. В рождественскую ночь москвичей ждет -27 градусов мороза.

В декабре прошлого года в городах ХМАО-Югры приостановили движение общественного транспорта из-за аномальных морозов.

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