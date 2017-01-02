Ученые объяснили, чем опасен секс после ссоры

Нью-Йорк, 2 января. Американские психологи опровергли теорию, гласящую, что секс является отличным средством для разрешения конфликтов в паре.

Психологи провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие 400 пар в возрасте от 25 до 55 лет. Те рассказали, как предпочитают разрешать конфликты — обсуждать их причины или же просто завершать скандал сексом.

За парами наблюдали на протяжении семи лет. Выяснилось, что те пары, которые предпочитали выяснять отношения, расставались в два раза реже — в 32% случаев, в то время как те, кто занимался сексом вместо попыток найти причины конфликтов, расходились в 64% случаев.

Ранее Газета.Ru сообщала о том, что итальянский писатель Эрри Де Лука получил премию за худшее описание секса. Награды была удостоена его книга «День до счастья».