Донецк, 2 января. Разведка ДНР зафиксировала прибытие двух сотен снайперов для усиления позиций силовиков в направлении Дебальцево, заявил замкомандующего республики Эдуард Басурин.

Власти Киева по-прежнему не выполняют взятые на себя обязательства по реализации минских соглашений — обстрелы и усиление позиции ВСУ на линии соприкосновения продолжаются. Так, в район Жованки прибыли две роты снайперов. По словам замкомандующего ДНР Эдуарда Басурина, 200 человек будут переброшены для усиления подразделений украинских сил на Светлодарской дуге. Силовик отметил, что в районе населенного пункта Старый Крым зафиксированы пять крупнокалиберных гаубиц, принадлежащих ВСУ.

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